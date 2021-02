पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत सलग 11व्या दिवशी वाढ, भाजप खासदाराचा मोदी सरकारला घरचा आहेर

रोजच वाढणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींमुळे सर्वसामान्य जनता मेटाकुटीला आली आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती शंभरीजवळ पोहोचल्या असून सोशल मीडियावर लोक आपला राग व्यक्त करत आहेत. विरोधी पक्षही याविरोधात रस्त्यावर उतरला असून आता केंद्रातील मोदी सरकारला घरचा आहेरही मिळाला आहे.

आपल्या रोखठोक विधानांसाठी चर्चेत असणाऱ्या भाजप खासदार सुब्रमण्यन स्वामी यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतीवरून आपल्याच सरकारवर निशाणा साधला आहे. स्वामी यांनी शुक्रवारी ट्वीट करून मोदी सरकारला लोकांचे शोषण थांबवण्याचे आवाहन केले. नागरिकांचे यावर एकमत असून वाढत्या किंमती शोषण करणाऱ्या आहेत, असे स्वामी म्हणाले. सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील शुल्क मागे घ्यावे असेही आवाहन त्यांनी केले.

‘लोकांचा आवाज कधीतरीच स्पष्ट आणि बुलंद असतो. असे कधी-कधीच होते. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतीवरही लोकांचे एकमत असून वाढत्या किंमती शोषण करणाऱ्या आहेत असे त्यांना वाटते (पॉर्न वेंडर, आयफोन चोर आणि फेक आयडीवाले ट्विटर यूझर वगळता). त्यामुळे सरकारने यावरील शुल्क मागे घ्यायला हवे’, असे ट्वीट सुब्रमण्यन स्वामी यांनी केले आहे.

The voice of people is rarely clear and loud. But sometimes it is. On petrol and diesel price rise, there is unanimity in the public [minus porn vendors& iphone chors and fake ID tweeples] that the rise is exploitative. Hence government must stoop to conquer–Withdraw the levies

दरम्यान, पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. देशातील अनेक शहरांमध्ये पेट्रोलच्या दरांनी शंभरी गाठली आहे. शुक्रवारीही सलग 11 व्या दिवशी पेट्रोलचे दर 31 पैसे आणि डिझेलचे दर 33 पैशांनी वाढले. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर ताण पडत असून सोशल मीडियावर ते आपला रागही व्यक्त करत आहेत.

काँग्रेसचे तरुण नेते श्रीवत्स यांनी शेजारील राष्ट्र भूतानचा हवाला देत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. भूतानला हिंदुस्थानकडून सर्व इंधनांचा पुरवठा केला जातो. परंतु भूतानमध्ये पेट्रोलच्या किंमती 50 रुपये लिटर, तर हिंदुस्थानमध्ये मात्र 100 रुपये लिटर आहे. तसेच भूतानचे नागरिक देशद्रोही असून हिंदुस्थानी नागरिकांप्रमाणे ते विकासासाठी करत देऊ इच्छित नाहीत. हिच अच्छे दिनची जादू आणि सौंदर्य आहे, असा चिमटाही त्यांनी मोदी सरकारला काढला.

India supplies all of Bhutan’s Fuel ⛽

Petrol cost in Bhutan : ₹50

Petrol cost in India : ₹100

Bhutanese are anti-Nationals who are not willing to pay huge taxes for Nation’s Development like Indians!

This is the magic & beauty of Achhe Din.

— Srivatsa (@srivatsayb) February 19, 2021