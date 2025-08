चीन आणि अमेरिका स्वयंघोषित विश्वगुरूला ‘विश्वबुद्धू’ ठरवण्याचा कट रचतायत, सुब्रमण्यम स्वामी यांचा घरचा आहेर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत हिंदुस्थान व पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदीसाठी इतर कोणत्याही देशाने प्रयत्न केले नसल्याचा दावा केला असला तरी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे युद्ध त्यांच्यामुळेच थांबल्याचा दावा केला आहे. मोदी सरकारकडून याबाबत एकदाही ट्रम्प यांचा दावा स्पष्ट शब्दात खोटा ठरवण्यात आलेला नाही. त्यावरून सध्या मोदी सरकारवर विरोधकांकडून टीका होत आहे. यातच आता या मुद्द्यावरून भाजपचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे.

Weakest ? Or we are the most internationally kicked around. US and China jointly are plotting to show self-claimed Vishwaguru as Vishwa Buddhu, and of course grab Kashmir and North east. Already China has penetrated in Ladakh. Will Modi just whine “koyi aaya nahi…” ? https://t.co/9b0ofcuaFG

— Subramanian Swamy (@Swamy39) August 2, 2025