संसदीय मंडळातून गडकरींना वगळल्यानंतर भाजप नेत्याचा स्वपक्षाला घरचा आहेर, थेट मोदींवर निशाणा

भारतीय जनता पक्षाच्या संरचनेत सर्वोच्च मानल्या जाणाऱ्या केंद्रीय संसदीय मंडळाची आणि केंद्रीय निवडणूक समितीची नुकतीच पुनर्रचना करण्यात आली. यातून केंद्रीय मंत्री व माजी पक्षाध्यक्ष नितीन गडकरी यांचा पत्ता कट करण्यात आला. केंद्रीय संसदीय मंडळाची पुनर्रचना झाल्यनंतर माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ट्विट करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी भाजपच्या सर्वोच्च संसदीय मंडळाची घोषणा केली. यात 11 जणांना स्थान देण्यात आले. नितीन गडकरी यांच्यासह मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान व उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनाही यातून वगळण्यात आले. या नियुक्त्यानंतर सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एक ट्विट केले आहे. संसदीय मंडळातील सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी पक्षाअंतर्गत निवडणुका होत नाहीत. नरेंद्र मोदी यांच्या मंजुरीनंतर सदस्यांची नियुक्ती केली जाते, असे सुब्रमण्यम स्वामी यांनी म्हटले आहे.

जनता पक्ष आणि आताच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सुरुवातीच्या काळात संसदीय मंडळातील सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी निवडणुका घेतल्या जात होता. पक्षाच्या घटनेमध्येही तशी तरतूद आहे. परंतु आता भाजपमध्ये निवडणुका होत नाहीत. प्रत्येक पदाची नियुक्ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंजुरीने होते, असे ट्विट सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केले आहे. स्वामी यांनी थेट भाजप नेतृत्वावरच निशाणा साधल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

In early days of Janata Party and then BJP, we had party and parliamentary party elections to fill office bearers posts. Party Constitution requires it. Today in BJP there are no elections whatsoever ever. To every post is nominated a member with the approval of Modi.

