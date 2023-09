सुब्रमण्यम स्वामी मोदी सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार

भाजप नेता सुब्रमण्यम स्वामी आता केंद्रातील मोदी सरकार विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत. चीनने लडाखमधील 4 हजार चौरसकिमी जमीन हडप केली असून मोदी सरकारने चीनचं सत्य सांगावं यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचं स्वामी यांचं म्हणणं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चिनी सैनिक हिंदुस्थानी सीमेत आले नाहीत, असा दावा केला होता. त्यावर टीका करताना सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिलं की, चिन्यांनी लडाखमध्ये 4067 चौरस किमी जमीन हडपली आहे. तेव्हाही मोदी हेच सांगणार का की कुणीच आलं नाही? मी संविधानाच्या कलम 19 अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे, जेणेकरून मोदी सरकार हे सत्य सांगेल की त्यांनी चीनसमोर गुडघे टेकले, असं सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले आहेत.

यापूर्वी राहुल गांधी यांनीही भारत जोडो यात्रेपूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. ते म्हणाले होते की, चीनने हिंदुस्थानी सीमेअंतर्गत लडाख परिसरातील 2000 चौरस मीटर परिसरावर कब्जा केला आहे. पण, अशा कोणत्याही प्रकारचं अतिक्रमण झालेलं नाही, हा केंद्राचा दृष्टिकोन अत्यंत धोकादायक आहे, अशाने चीन आणखी आक्रमकतेने अतिक्रमण करेल, अशा गंभीर इशारा राहुल गांधी यांनी दिला होता.

Is Modi still bleating “Koi aaya nahin…” even after the Chinese have occupied 4067 sq kms of Ladakh land? I am approaching the Supreme Court under Article 19 of the Constitution to get Modi Govt to disclose the truth about Modi’s surrender to China.

