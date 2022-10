मोदी- शहा माझा ‘हरेन पांड्या’ करतील, सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या दाव्याने खळबळ

भाजप नेते आणि माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आपली हत्या होणार असल्याची शंका व्यक्त केली आहे. गंभीर म्हणजे, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर थेट आरोप करत हे दोघंही आपला हरेन पांड्या करतील, असं म्हटलं आहे. स्वामी यांच्या दाव्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ट्वीट करून हा दावा केला आहे. ते म्हणतात की, मला आशा आहे मोदी आणि शहा माझ्याविरुद्ध हरेन पांड्यासारखी योजन बनवत नसावेत. पण, जर असं असेल तर मला माझ्या मित्रांना आधीच सूचना द्यावी लागेल. लक्षात ठेवा की जो माझ्यासोबत जसा वागतो, मी त्याच पद्धतीने उत्तर देतो. या दोघांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अधिकाऱ्यांनाही फसवलं आहे, असं ट्वीट स्वामी यांनी केलं आहे. अशा प्रकारे स्वामी यांनी पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्यावर प्रथमच जाहीररित्या इतके गंभीर आरोप केले आहेत. स्वामी यांच्या ट्वीटला अनेक नेटकऱ्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

I hope Modi & Shah are not planning a Haren Pandeya on me. If so I may have to alert my friends. Remember I give as good as I get. The duo have even bluffed those in the highest authority in RSS.

