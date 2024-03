सुधा मूर्ती यांची राष्ट्रपतींकडून राज्यसभेवर निवड; दिली पहिला प्रतिक्रिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी देशातील शिक्षणतज्ज्ञ आणि लेखिका सुधा मूर्ती यांची राज्यसभेवर नियुक्ती करण्यात आल्याची घोषणा केली. X वर एका पोस्टमध्ये त्यांनी ही बातमी शेअर केली.

‘देशाच्या राष्ट्रपतींनी सुधा मूर्तीजी यांची राज्यसभेवर नियुक्ती केल्याचा मला आनंद झाला आहे. सामाजिक कार्य, परोपकार आणि शिक्षणासह विविध क्षेत्रात सुधाजी यांचे योगदान खूप मोठे आणि प्रेरणादायी आहे’, असे पंतप्रधान मोदींनी लिहिले.

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त आलेल्या त्यांच्या घोषणेमध्ये पंतप्रधानांनी सांगितलं की, राज्यसभेच्या सभागृहात सुधा मूर्तींची उपस्थिती ही ‘महिला शक्तीचा एक महत्त्वाचा पुरावा आहे, जे देशाचे नशीब घडवण्यात महिलांची ताकद आणि क्षमता यांचे उदाहरण आहे.’

इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांच्या पत्नी सुधा मूर्ती या कन्नड आणि इंग्रजी भाषेतील विपुल लेखिका आहेत, त्यांनी कादंबरी, तांत्रिक पुस्तके आणि प्रवासवर्णने लिहिली आहेत. त्या अक्षता मूर्ती यांच्या आई आहेत, ज्यांचे यूकेचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्याशी लग्न झाले आहे.

I am delighted that the President of India has nominated @SmtSudhaMurty Ji to the Rajya Sabha. Sudha Ji’s contributions to diverse fields including social work, philanthropy and education have been immense and inspiring. Her presence in the Rajya Sabha is a powerful testament to… pic.twitter.com/lL2b0nVZ8F

— Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2024