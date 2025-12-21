Nanded News – किनवट नगरपरिषदेवर शिवसेनेचा झेंडा, सुजाता एंड्रलवार विजयी

नांदेड जिल्ह्यातील बारा नगरपालिका व एका नगरपंचायतीच्या निवडणुकांचे निकाल हाती आले आहेत. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने किनवट नगर परिषदेवर इतिहासात पहिल्यांदा झेंडा फडकावला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उमेदावर सुजाता एंड्रलावर या विजयी झाल्या आहेत. या निवडणुकीत एकूण १३ जागांचे पक्षीय बलाबल असून, भारतीय जनता पक्षाला अंतर्गत गटबाजीचा मोठा फटका या ठिकाणी बसला आहे.
