सुखोई सुपरजेट एसजे-100 हिंदुस्थानातच बनणार, महत्त्वाचा करार संपन्न

हिंदुस्थानने रशियासोबत विमान वाहतूक क्षेत्रात एक मोठे पाऊल पुढे टाकले आहे. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) आणि रशियाची पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी युनायटेड एअरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (PJSC-UAC) यांनी सोमवारी (२७ ऑक्टोबर) मॉस्को येथे हिंदुस्थानात सुखोई सुपरजेट SJ-१०० नागरी प्रवासी विमान तयार करण्यासाठी एक सामंजस्य करार (MoU) केला.
या ट्विन-इंजिन, नॅरो-बॉडी विमानाची क्षमता अंदाजे १०० प्रवाशांची आहे आणि त्याची रेंज अंदाजे ३,००० किलोमीटर आहे. हे विशेषतः देशांतर्गत उड्डाणांसाठी डिझाइन केलेले आहे. असे वृत्त आहे की जगभरात २०० हून अधिक अशी विमाने तयार केली गेली आहेत आणि १६ हून अधिक एअरलाइन ऑपरेटर वापरत आहेत.
तज्ञांच्या मते, भारतात SJ-१०० चे उत्पादन करणे देशाच्या प्रादेशिक हवाई कनेक्टिव्हिटी योजनेसाठी गेम-चेंजर ठरू शकते. यामुळे देशातील लहान शहरे आणि गावे हवाई नेटवर्कशी जोडण्यास लक्षणीय मदत होईल. या करारामुळे, HAL ला भारतात SJ-१०० विमान तयार करण्याचे विशेष अधिकार मिळाले आहेत. या प्रकल्पामुळे हिंदुस्थानच्या नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राला तर उंचावेलच पण “मेक इन इंडिया” उपक्रमालाही बळकटी मिळेल. मुख्य म्हणजे या प्रकल्पामुळे विमान वाहतूक उत्पादन क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळेल अशी अपेक्षा आहे.