Air India Plane Crash – लेकाला अखेरचा निरोप देताना 90 वर्षांच्या बापाचा शोक मन हेलावणारा, पुष्करराज सभरवाल यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला

अहमदाबादमधील विमान अपघातात 56 वर्षांच्या कॅप्टन सुमित सभरवाल यांचाही दुर्दैवी मृत्यू झाला. सुमित सभरवाल यांना आज अखेरचा निरोप देण्यात आला. यावेळी सुमित सभरवाल यांचे वडील पुष्करराज सभरवाल यांचा शोक पाहून उपस्थित सर्वच गहिवरले. लेकाला अखेरचा निरोप देताना 90 वर्षांच्या पुष्करराज सभरवाल यांचा कंठ दाटून आला अन् अश्रू अनावर झाले. पुष्करराज सभरवाल यांच्या हुंदक्यांनी वातावरणात स्मशान शांतता पसरली होती. उपस्थित सर्वांना हे चित्र वेदनादायी होते.

VIDEO | Mumbai: Parents attend the funeral of Pilot Captain Sumeet Sabharwal, who lost his life in the Ahmedabad AI Plane Crash incident. pic.twitter.com/CZw1WmC3GH

पुष्करराज सभरवाल हे मुलाच्या पार्थिवाजवळ काही वेळ उभे राहिले. त्यांनी हात जोडले आणि प्रार्थना केली. यावेळी त्यांना अश्रू अनावर झाले. पोटचा लेक गेल्याने त्यांना अतीव वेदना आणि दुःख झाले, रडू कोसळले. यावेळी त्यांच्या मुलीने त्यांना धीर दिला.

#WATCH | #AirIndiaPlaneCrash | Maharashtra: Father of Captain Sumeet Sabharwal, Pushkaraj pays emotional tribute to his son outside their residence in Powai, Mumbai.

Captain Sabharwal was flying the ill-fated London-bound Air India flight that crashed soon after take off in… pic.twitter.com/NStRiMM6BY

— ANI (@ANI) June 17, 2025