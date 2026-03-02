lifestyle News – डोळ्यांच्या सुरक्षेसाठी सनग्लासेस आता फॅशन नाही तर गरज

सध्या उन्हाळ्याची दाहकता वाढू लागली असून सूर्याने आग ओकायला सुरुवात केली आहे. अंगाची लाहीलाही होत असताना नागरिक स्वतःला थंड ठेवण्यासाठी शीतपेयांकडे वळत आहेत. मात्र या धावपळीत शरीराचा अत्यंत नाजूक आणि महत्त्वाचा अवयव असलेल्या डोळ्यांकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. उन्हाळ्यात केवळ टोपी घालणे किंवा तोंडाला रुमाल बांधणे पुरेसे नसून डोळ्यांच्या संरक्षणासाठी सनग्लासेस म्हणजेच सनग्लासेस वापरणे ही आता केवळ फॅशन राहिलेली नसून ती काळाची मोठी गरज बनली आहे.

उन्हाळ्यात सूर्याच्या अतिनील लहरी म्हणजेच युव्ही रेज थेट डोळ्यांवर मारा करतात. या लहरी उघड्या डोळ्यांना साध्या वाटत असल्या तरी त्या डोळ्यांच्या पडद्यासाठी अत्यंत घातक ठरू शकतात. प्रखर उन्हात जास्त काळ राहिल्याने कमी वयात मोतिबिंदू होण्याची शक्यता बळावते, अशा वेळी दर्जेदार सनग्लासेस या किरणांना रोखण्यासाठी मदत करतात. विशेष करुन समुद्रकिनारी किंवा प्रवासात असताना सूर्याची किरणे डोळ्यांवर परावर्तित होतात, ज्यामुळे डोळे लाल होणे, डोळ्यांतून पाणी येणे किंवा डोळ्यांची जळजळ होणे यांसारखे त्रास उद्भवू शकतात.

याव्यतिरिक्त, उन्हात फिरताना प्रखर प्रकाशामुळे सतत डोळे बारीक करावे लागतात, परिणामी डोळ्यांच्या कडेला अकाली सुरकुत्या पडण्याची भीती असते. सनग्लासेसचा वापर केल्याने डोळ्यांना थंडावा मिळतो आणि चेहरा शांत राहण्यास मदत होते. तसेच उन्हाळ्यात वाहणाऱ्या उष्ण वाऱ्यांसोबत मोठ्या प्रमाणात धूळ आणि कचरा उडत असतो, ज्यापासून डोळ्यांचे रक्षण करण्यासाठी सनग्लासेस एक उत्तम कवच ठरतो. त्यामुळे या उन्हाळ्यात घराबाहेर पडताना डोळ्यांवर काळा चष्मा चढवणे आरोग्याच्या दृष्टीने हिताचे ठरणार आहे.

