Sunil Chhetri announces retirement : सुनील छेत्रीचा फुटबॉलला रामराम; भावुक व्हिडीओ शेअर करत निवृत्तीची घोषणा

हिंदुस्थानच्या फुटबॉल संघाचा कर्णधार सुनील छेत्री याने आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. गुरुवारी सकाळी सुनील छेत्री याने सोशल मीडिया अकाऊंटवरून एक भावुक व्हिडीओ शेअर केला आणि फुटबॉलला रामराम करत असल्याची माहिती दिली. सुनील छेत्री 6 जून रोजी कुवैतविरुद्ध आपला अखेरचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळणार आहे.

I’d like to say something… pic.twitter.com/xwXbDi95WV

— Sunil Chhetri (@chetrisunil11) May 16, 2024