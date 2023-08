सनी देओलच्या मुंबईतील बंगल्याचा होणार लिलाव, ‘गदर-2’ सुपरहिट होऊनही का आली ही वेळ?

अभिनेता सनी देओल याची सध्या सर्वत्र चर्चा आहे. त्याचा नुकताच प्रदर्शित झालेला ‘गदर-2’ हा चित्रपट तिकीटबारीवर तुफान चालतोय. अवघ्या 9 दिवसांमध्ये या चित्रपटाने 330 कोटींहून अधिक कमाई केली आहे. सनी देओलच्या कारकिर्दीतील हा ‘ऑल टाइम हिट’ चित्रपट ठरला आहे.

जवळपास 20 वर्षांपूर्वी आलेल्या ‘गदर’ या चित्रपटाचा ‘गदर-2’ हा सिक्वेल आहे. 90च्या दशकामध्ये आपल्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांना भुरळ घालणारा सनी देओल गेल्या दोन दशकांमध्ये मागे पडला होता. मात्र ‘गदर-2’ या चित्रपटामुळे सनी देओलची कारकिर्द पुन्हा एकदा रुळावर आली आहे. एकीकडे हा चित्रपट कमाईचे विक्रम रचत असताना दुसकीकडे सनी देओलच्या एका संपत्तीचा लिलाव होण्याची शक्यता आहे.

सनी देओल याच्यावर बँकेचे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज आहे. या कर्जाची रक्कम वसूल करण्यासाठी बँकेने त्याचा मुंबईतील बंगला लिलाव करण्याचे ठरवले आहे. ‘बँक ऑफ बडोदा’ याबाबत जाहिरातही दिली आहे.

सनी देओल याने बँकेकडून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. हे कर्ज घेताना त्याने मुंबईतील जुहू भागात असणारा ‘सनी व्हिला’ हा बंगला तारण म्हणून ठेवला होता. सध्या त्याला बँकेचे जवळपास 56 कोटी रुपये चुकवायचे आहेत.

#Gadar2 is a #BO MONSTER 🔥🔥🔥… Crossed *lifetime biz* of #War, #BajrangiBhaijaan [on Sat]… Will cross #TigerZindaHai, #PK, #Sanju TODAY [Sun]… Will cross #Dangal TOMORROW [Mon]… Next target: #KGF2 #Hindi [3rd highest grossing film]… [Week 2] Fri 20.50 cr, Sat 31.07 cr.… pic.twitter.com/Xx162aYajT

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 20, 2023