नर्स बनून रुग्ण सेवा करायची होती, मात्र बनली पॉर्नस्टार

13 मे रोजी पॉर्नस्टार सनी लिओनीचा वाढदिवस असतो. मध्यमवर्गीय शीख कुटुंबात जन्माला आलेली करनजीत कौर वोहरा ही पॉर्नस्टार सनी लिओनी बनेल असं तिला स्वत:लाही वाटलं नव्हतं. अभ्यासामध्ये हुशार असलेल्या सनी लिओनीचा तरुणाईच्या उंबरठ्यावर असताना कोणीही प्रियकर नव्हता हे ऐकून अनेकांना आश्चर्य वाटतं. सनीचं कुटुंब हे अमेरिकेतून कॅनडाला स्थायिक झालं होतं.

लहानपणापासून अभ्यासात हुशार असलेल्या सनीचं पूर्वी स्वप्न होतं की ऑरेंज काऊंटीमध्ये नर्सची नोकरी करावी आणि या नोकरीतून मिळणाऱ्या पैशातून आयुष्य मार्गी लावावं. कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर सनीने पॉकेटमनीसाठी एका बेकरीमध्ये काम करायला सुरुवात केली होती. तिथे तिची ओळख जिफी ल्यूब नावाच्या तरुणीशी झाली. तिच्याशी ओळख झाल्यानंतर सनीला कळालं की तिला पुरुषांप्रमाणेच महिलाही आवडतात. सनी जास्तीत जास्त वेळ जिफीसोबत घालवायला लागली होती. जिफीमुळेच सनीला उच्चभ्रू जीवन काय असतं हे कळालं आणि नंतर त्याची चटक लागली. जिफीनेच सनीची ओळख जॉन स्टीव्हन्सशी करवली होती. जॉनने सनीला मॉ़डेलिंगमध्ये आणलं होतं. पुढे याच जॉनने कमीतकमी वेळेत जास्त पैसा कमवायचा असेल तर पॉर्न चित्रपटांमध्ये काम करण्याचा सल्ला दिला.

लाजलज्जेची वस्त्रे गळून पडल्याने सनीने पेंटहाऊस मासिकाच्या फोटोग्राफर अॅलनला न्यूड पोज द्यायचे एका झटक्यात कबूल केले होते. करनजीतला अॅलनने तुझे नाव काय असं विचारलं असता तिने स्वत:च्या नावाऐवजी भावाचं नाव सांगितलं आणि तेव्हापासून तिला ‘सनी’ म्हणूनच ओळखलं जाऊ लागलं. काही महिने सनीचे उद्योग घरच्यांपासून लपून राहिले होते. मात्र जेव्हा त्यांना कळालं तेव्हा त्यांनी करनजीतशी असलेलं नातं तोडून टाकलं. यावेळी तिला सनीचा नवरा डॅनिअल वेबरने आधार दिला. डॅनिअल हा देखील पॉर्नस्टारच आहे.

डॅनिअलच्या सल्ल्यावरूनच सनीने बिग बॉसमध्ये सहभागी होण्यास होकार दिला होता. तिला भीती वाटत होती की तिला हिंदुस्थानात लोकं स्वीकारणार नाही आणि तिचा भयंकर अपमान केला जाईल. मात्र तिची भीती खोटी ठरली आणि तिला इथल्या लोकांनी डोक्यावर उचलून धरलं. तिच्या प्रसिद्धीमुळे तिला काही हिंदी चित्रपटांमध्येही काम मिळाले.

कोरोना व्हायरसचा वाढत्या प्रादुर्भावामुळे बॉलिवूडमधील सगळी चित्रीकरणाची कामे बंद आहेत. मालिकांच्याही चित्रीकरणाचे कामे सध्या बंद आहेत. त्यामुळे अनेक कलाकारांनी स्वत:ला त्यांच्याच घरात विलीग व्हायचे ठरवले होते. यामध्ये सनी लिओनीचाही समावेश होता. तिने देखील खबरदारीचा उपाय म्हणून स्व-विलगीकरणात जाण्याचं ठरवलं होतं. या काळातील काही फोटो सनी लिओनीने तिच्या सोशल अकाऊंटवर शेअर केले होते. हे फोटो शेअर करत असताना तिने ‘मी यापेक्षा जास्त माझ्या चाहत्यांपासून लांब राहू शकत नाही’ अशी पोस्टही शेअर केली होती. त्याआधी तिने काळ्या रंगाच्या एका हॉट ड्रेसमधील स्वत:चा फोटो शेअर करत ‘घरी बसून कंटाळला आहात, मग हा फोटो पाहत बसा’, अशी खोडसाळ पोस्ट टाकली होती. सनीने तिच्या तिन्ही मुलांना मास्क घालून कोरोनापासून बचाव कसा करावा याचे प्रशिक्षण दिल्याचीही पोस्ट शेअर केली होती.

