सनी लिओनीनंतर आणखी एका पॉर्नस्टारचे चित्रपटसृष्टीत पदार्पण

सनी लिओनीनंतर आणखी एका पॉर्नस्टारने हिंदुस्थानी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले आहे. तिने अभिनय केलेल्या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला असून तो दिग्दर्शक राम गोपाल वर्माने प्रेक्षकांसमोर आणला आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर 18 मे रोजी प्रदर्शित होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. क्लायमॅक्स असे या चित्रपटाचे नाव आहे.

IT WAS HOT IN THE DESERT and @MiaMalkova made it HOTTER but we COOLED with her action in the thriller film CLIMAX https://t.co/QsgwbRNjAs

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) May 14, 2020