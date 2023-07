कार्यक्रमाच्या सेटवर चिमुरड्यांना असभ्य प्रश्न विचारले, ‘सुपर डान्सर’सह सोनी टीव्हीला नोटीस

कार्यक्रमाच्या सेटवर लहान मुलांना असभ्य प्रश्न विचारल्यामुळे राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने सुपर डान्सर 3 या कार्यक्रमासह सोनी टीव्ही वाहिनीला नोटीस पाठवली आहे. एका सामाजिक कार्य करणाऱ्या संघटनेने केलेल्या तक्रारीवरून ही कारवाई करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कनुंगो यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जेम्स ऑफ बॉलिवूड या कार्यकर्ता संघटनेने आयोगाकडे सुपर डान्सर या कार्यक्रमाविषयी तक्रार केली होती. या कार्यक्रमाच्या सेटवर लहान मुलांना वाईट वागणूक दिली जात असल्याची तक्रार आयोगाकडे करण्यात आली होती. त्या तक्रारीची शहानिशा आयोगातर्फे करण्यात आली.

त्यावेळी या कार्यक्रमाच्या सेटवर लहान मुलांना अतिशय असभ्य प्रकारचे प्रश्न विचारून त्यांच्या पालकांसमोर त्यांची लाजिरवाणी परिस्थिती करण्यात येत असल्याचं निदर्शनाला आलं. त्यामुळे हे आयोगाने मनोरंजन क्षेत्रातील लहान मुलांसाठी घालून दिलेल्या नियमावलीचं उल्लंघन असल्याचं सिद्ध झालं. म्हणूनच आयोगाने सुपर डान्सर 3 या कार्यक्रमाच्या निर्मात्यांसह, तो प्रसारित करणाऱ्या सोनी टीव्ही या वाहिनीला नोटीस पाठवून उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना कनुंगो यांनी दिली आहे.

#WATCH | Delhi | “We received a complaint from an activist group, ‘Gems of Bollywood’ that there’s a show named Super Dancer 3 on Sony TV in which kids are being ill-treated. We examined the issue and found out that kids are being asked inappropriate questions and they are being… pic.twitter.com/aq5PBlXLz5

— ANI (@ANI) July 26, 2023