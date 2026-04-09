अर्जित रजेवर गेलेले पोलीस अधीक्षक दोशी कामावर रुजू

अर्जित रजेवर गेलेले जिल्हा पोलीसप्रमुख तुषार दोशी पुन्हा कामावर रुजू झाले आहेत. त्यामुळे सक्तीच्या रजेच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. सातारा जि. प. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीत पोलिसांनी राष्ट्रवादी सदस्याच्या अपहरणप्रकरणी दोन सदस्यांना अटक केली. पोलिसांनी चुकीच्या पद्धतीने काम केल्याचे तसेच मंत्र्यांना धक्काबुक्की झाल्याचा आरोप झाला. त्यावरून विधान परिषद व विधानसभेतही विरोधकांनी आवाज उठवला. त्यामध्ये जिल्हा पोलीसप्रमुख तुषार दोशींसह अन्य अधिकाऱ्यांकर कारवाईची मागणी केली होती.

या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. हा वाद सुरू असतानाच, जिल्हा पोलीसप्रमुख दोशी रजेवर गेले. त्यावर ‘ही सक्तीची रजा आहे की अर्जित रजा,’ यावर चर्चा रंगली होती. पालकमंत्री शंभूराज देसाई व ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्यात यावरून कलगीतुराही रंगला होता. दरम्यान, अर्जित रजेवर गेलेले पोलीस प्रमुख दोशी यांनी कार्यालयात हजर होऊन पदभार स्वीकारला. त्यामुळे सक्तीच्या रजेच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सेक्स रॅकेटमध्ये अडकविण्याच्या धमकीने तरुण-तरुणीकडून उकळले 10 हजार; वाघोली पोलीस ठाण्यातील तिघे तडकाफडकी निलंबित

प्राचीन, पवित्र पंढरीचा विध्वंस करू नका! कॉरिडॉर विरोधात भव्य दुचाकी रॅली; शासकीय जागांवर कॉरिडॉर राबवा

युवासेनेची मावळ तालुक्यातील तोलानी इन्स्टिट्यूटवर धडक; खांब कोसळून मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबास न्याय मिळवून देणार

खासदार नीलेश लंके यांच्याविरोधातील याचिका फेटाळली

खरातला ताब्यात घेण्यासाठी शिर्डी पोलिसांच्या न्यायालयात हालचाली

श्री लक्ष्मीकृपा अर्बन निधी’मध्ये फसवणूक; 11 जणांविरुद्ध गुन्हा, आरोपींमध्ये पाच संचालक जोडप्यांचा समावेश

दैव बलवत्तर…एक्स्प्रेस पकडताना वृद्धाला ट्रॅकवर कोसळण्याआधीच वाचवले, कल्याण स्थानकातील धक्कादायक प्रकार

‘जलजीवन’, ‘स्वच्छ भारत’च्या कर्मचाऱ्यांचे मानधनासाठी हेलपाटे, शासनाच्या निक्रियतेवर संताप; आंदोलनाचा इशारा

मस्साजोग सरपंचपदाची निवडणूक बिनविरोध होणार नाहीच, अश्विनी संतोष देशमुख व स्वरूपानंद देशमुख अर्ज दाखल करणार