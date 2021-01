अण्णा हजारे यांना पाठिंबा देणे आयुष्यातील दुसरी सर्वात मोठी चूक!

शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर 30 जानेवारीपासून उपोषण करण्याचा इशारा देणाऱ्या ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उपोषण स्थगित केले. अण्णांनी उपोषण करू नये, यासाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्यातील भाजप नेत्यांनी त्यांची मनधरणी केली. यानंतर अण्णा हजारे यांनी मागे हटण्याचा निर्णय घेतला.

दरम्यान, अण्णा हजारे यांनी उपोषण स्थगित केल्यामुळे त्यांच्यावर टिकाही होत आहे. चित्रपट निर्माते हंसल मेहता यांनीही यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

हंसल मेहता हे एकेकाळी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचेही समर्थक राहिले आहे. परंतु आता त्यांनी अण्णा हजारे यांना पाठिंबा देणे आयुष्यातील दोन चुकांपैकी एक असल्याचे म्हटले आहे. हंसल मेहता यांनी याबाबत एक ट्विट केले आहे.

‘चांगल्या भावनेने आणि चांगल्या हेतूने मी त्यांचे (अण्णा हजारे) समर्थन केले होते. त्यांनी मी अरविंद केजरीवाल (दिल्लीचे विद्यमान मुख्यमंत्री) यांचेही समर्थन केले होते. मला याचा खेदही वाटत नाहीये. प्रत्येक जण काही ना काही चुका करत असतो. मी देखील ‘सिमरन’ बनवला होता’, असे ट्विट हंसल मेहता यांनी केले आहे.

I supported him (Anna) in good faith. Like I later supported Arvind. I don’t regret it. All of us make mistakes. I made Simran.

— Hansal Mehta (@mehtahansal) January 30, 2021