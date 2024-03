शरद पवारांचे नाव, फोटो वापरू नका; सुप्रीम कोर्टाने अजित पवार गटाला फटकारले

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी पक्ष आणि घड्याळ हे चिन्ह अजित पवार गटाला बहाल केले होते. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निवडणूक आयोगाची ऑर्डर कॉपी पेस्ट करत अजित पवार यांच्याच बाजूने निर्णय दिला होता. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांच्या नेतृत्वातील पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. यावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सूर्या कांत आणि आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडले.

शरद पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादीच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. अजित पवार गटाकडून शरद पवारांच्या लोकप्रियतेचा वापर सुरू असल्याचा मुद्दा अभिषेक मनु सिंघवी यांनी उपस्थित केला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला फटकारत प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे शरद पवार यांचे नाव आणि फोटो वापरू नका असे बजावले.

Justice Kant: you are a different political party now so why to use his picture etc.. go with your own identity now…you have chosen not to be with him..

Sr Adv Maninder Singh: this is being relied upon.. these are hearsay by one to the other and so on so forth…

