आधारकार्ड ओळखीचा पुरावा म्हणून स्वीकारावाच लागेल! SIR प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे ECI ला महत्त्वाचे आदेश

सध्या देशाच्या राजकारणात बिहारमधील मतदार यादी पुर्नर्निरीक्षण (SIR) प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. बिहार एसआयआरच्या 12 वे कागदपत्र म्हणून आधार स्वीकारण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की अधिकाऱ्यांना आधार कार्डची सत्यता आणि खरेपणा पडताळण्याचा अधिकार असेल.
बिहार एसआयआरच्या 12 वे कागदपत्र म्हणून आधार कार्ड ओळखीचा पुरावा मानले पाहिजे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला तीन वेळा आधार कार्ड ओळखीचा पुरावा म्हणून स्वीकारण्यास सांगितले होते. तथापि, सोमवारी कामकाज पुन्हा सुरू होताच, विशेष सघन सुधारणा (SIR) ला विरोध करणाऱ्या पक्षाच्या वकिलांनी विरोध केला. वारंवार केलेल्या याचिकांवरून, न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला (ECI) बिहार SIR मध्ये मतदाराच्या ओळखीसाठी आधार कार्डचा कागदपत्र म्हणून विचार करण्यास सांगितले.
बिहार SIR प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निवडणूक आयोगाला आधार कार्डला “१२ वे कागदपत्र” म्हणून स्वीकारण्याचे आदेश दिले आहेत. ते बिहारच्या सुधारित मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी ओळखीचा पुरावा म्हणून सादर केले जाऊ शकते. याचा अर्थ असा की आधार कार्ड मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी स्वतंत्र दस्तऐवज म्हणून सादर केले जाऊ शकते. मात्र, न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही स्पष्ट केले की आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आधार स्वीकारण्याबाबत त्यांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की मतदारांनी सादर केलेल्या आधार कार्डची सत्यता आणि खरेपणा पडताळण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना असेल.
न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, आधार कायद्यानुसार, आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही; तथापि, लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम २३(४) लक्षात घेऊन, कोणत्याही व्यक्तीची ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी आधार कार्ड हा एक दस्तऐवज आहे. निवडणूक आयोगाचे अधिकारी मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी आधार कार्ड स्वतंत्र दस्तऐवज म्हणून स्वीकारत नाहीत, अशा तक्रारी करण्यात येत होता. त्यामुळे हा मुद्दा गाजत होता.राजदचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी असे म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्डचा विचार करण्याचे तीन आदेश देऊनही, निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि बूथ लेव्हल अधिकारी ते स्वीकारत नाहीत. त्यांनी आधार कार्ड स्वीकारण्यासाठी बीएलओला कथितपणे जारी केलेल्या कारणे दाखवा नोटीसचा उल्लेख केला. सिब्बल यांनी असे म्हटले की, निवडणूक आयोगाने अधिकाऱ्यांना आधार कार्ड स्वीकारण्यासाठी कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत आणि म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश अंमलात आणले जात नाहीत. सिब्बल यांनी असेही म्हटले की, ज्या मतदारांचे आधार कार्ड स्वीकारले गेले नाहीत, त्यांची शपथपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत.
निवडणूक आयोगातर्फे ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून स्वीकारला जाऊ शकत नाही, असे युक्तिवाद केले. यावेळी सिब्बल यांनी मध्यस्थी करून असा युक्तिवाद केला की नागरिकत्व निश्चित करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. द्विवेदी यांनी या निवेदनाशी असहमती दर्शविली आणि किमान निवडणूक यादीच्या उद्देशाने, अर्जदार नागरिक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, असे प्रतिपादन केले. त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली की हा मुद्दा कायमचा निकाली काढावा. द्विवेदी यांनी पुढे असे म्हटले की, निवडणूक आयोगाने आधार स्वीकारण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांबद्दल मतदारांना माहिती देण्यासाठी माध्यमांमध्ये सार्वजनिक जाहिराती जारी केल्या आहेत. या वेळी न्यायमूर्ती बागची यांनी निदर्शनास आणून दिले की, पासपोर्ट आणि जन्म प्रमाणपत्र वगळता, निवडणूक आयोगाने निर्दिष्ट केलेल्या इतर 11 कागदपत्रांपैकी कोणतेही कागदपत्र नागरिकत्वाचे कागदपत्र नाहीत. “आम्ही तुम्हाला वारंवार स्पष्टीकरण देऊ इच्छितो… आम्ही वारंवार आदेश दिले आहेत की यादी स्पष्टपणे 11 कागदपत्रे दर्शवते… जर तुम्ही ते ११ पाहिले तर पासपोर्ट आणि जन्म प्रमाणपत्रांव्यतिरिक्त, कोणतेही नागरिकत्वाचे निर्णायक पुरावे नाहीत. आम्ही स्पष्ट केले की आधारचा समावेश आहे,” न्यायमूर्ती बागची म्हणाले.
सर्व राज्यांमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर SIR मिळावे यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल करणारे अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी असे म्हटले आहे की जर व्यक्तीकडे अकरा कागदपत्रांपैकी कोणतेही कागदपत्र नसेल तर आधार कार्ड स्वीकारले जाऊ शकत नाही. यावेळी न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, आरपी कायद्यातच आधार कार्डचा उल्लेख आहे. ज्येष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन यांनी स्पष्ट केले की आरपी कायद्याच्या कलम २३(४) मध्ये आधार कार्डला ओळखपत्र म्हणून संबोधले आहे. अधिवक्ता वृंदा ग्रोव्हर यांनी निदर्शनास आणून दिले की फॉर्म ६ (पहिल्यांदा मतदारांच्या समावेशासाठी) देखील आधार कार्ड स्वीकार्य कागदपत्रांपैकी एक म्हणून निर्दिष्ट करते. उपाध्याय म्हणाले की अनेक आधार कार्ड बनावट आहेत, तेव्हा न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की कोणताही कागदपत्र बनावट असू शकतो. खंडपीठाने किमान ओळखीचा पुरावा म्हणून आधार स्वीकारला पाहिजे हे स्पष्ट केल्यानंतर, द्विवेदी यांनी ते केले जाईल असे वचन दिले.