ठराविक वेळेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, चार आठवड्यांत अधिसूचना जारी करा! सुप्रीम कोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अंतरिम आदेश दिला, ज्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित खटल्यांमुळे रखडल्या होत्या. न्यायालयाने जुलै 2022 मध्ये बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर करण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायाधीश सूर्यकांत आणि एनके सिंह यांच्या खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले. चार महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे खंडपीठाने निर्देश दिले.

बांठिया आयोगाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकालावर निवडणुका अवलंबून असतील आणि हा आदेश पक्षांनी उपस्थित केलेल्या वादांना बाधा पोहोचवू शकणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

#BREAKING #SupremeCourt directs Maharashtra State Election Commission to notify elections to local bodies within 4 weeks

OBC communities to be given reservation as existed in the state prior to the 2022 Report

Bench: Justices Surya Kant and NK Singh pic.twitter.com/EIdkFycP7R

