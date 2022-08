OBC Reservation सुनावणी पुढे ढकलली, परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

महाराष्ट्रातील 92 नगरपरिषदांमधील ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) फैसला पुन्हा एकदा लांबणीवर गेला आहे. महापालिका निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेऊ नयेत अशी सर्वच पक्षांची मागणी असून यावर न्यायालयात आज सुनावणी झाली. न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी 5 आठवड्यांनी पुढे ढकलली आहे. तसेच या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठाची स्थापना करणार असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला. पण हा निकाल देताना 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुकीत हे आरक्षण लागू होणार नाही, हे स्पष्ट केले होते. ज्यावेळी आम्ही हा निकाल दिला, त्यावेळी ज्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तिथे आरक्षण लागू करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. पण यावरूनच राज्य सरकारने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली.

राज्य सरकारने न्यायालयाने आपल्या आधीच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करावं, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. यावर सुनावणी घेत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यालायलाच्या या निर्देशांमुळे या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुकाही निकालापर्यंत स्थगित झाल्या आहेत.

CJi: A special bench will be constituted to hear the matter since it requires elaborate hearing. Maintain status quo for the next 5 weeks#MaharashtraLocalBodyPolls

— Bar & Bench (@barandbench) August 22, 2022