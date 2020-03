देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका, पुनर्विचार याचिका फेटाळली

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दणका मिळाला आहे. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्याची माहिती लपविल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेल्या निर्णयात बदल करण्यासंदर्भातील देवेंद्र फडणवीस यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी फडणवीस यांना पुन्हा खटल्याला सामोरे जावे लागणार आहे.

अॅड. सतीश उके यांनी फडणवीस यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका जिल्हा न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील सुनावणी पुन्हा एकदा जिल्हा न्यायालयात चालवण्याचे आदेश दिले होते. नागपूर न्यायालयाने समन्स बजावून देवेंद्र फडणवीस यांना न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले होते. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस कोर्टात हजर रहावे लागले होते. त्यावेळी जिल्हा न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका फडणवीस यांनी दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही पुनर्विचार याचिका आज फेटाळून लावली.

Supreme Court today dismissed former Maharashtra CM and BJP leader Devendra Fadnavis’ review petition seeking modification of the SC’s earlier order directing him to face trial for allegedly not disclosing two pending criminal cases against him in his 2014 poll affidavit. pic.twitter.com/Jj4Wdno7fV

— ANI (@ANI) March 3, 2020