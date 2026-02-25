सर्वोच्च न्यायालयाने ‘यादव जी की लव्ह स्टोरी’ चित्रपटाविरुद्धची याचिका फेटाळली

‘यादव जी की लव्ह स्टोरी’ या चित्रपटाविरुद्ध दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, चित्रपटाच्या माध्यमातून एका ठराविक जातीविषयी नकारात्मक चित्रण केले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सांगितले की, त्यांचा मुख्य आक्षेप चित्रपटाच्या शीर्षकाबाबत होता. परंतु त्यात कोणत्याही जातीचे नकारात्मक प्रकाशात चित्रण केलेले नाही.

“घुसखोर पंडित” चित्रपटाचा संदर्भ देत न्यायालयाने म्हटले की, “हा खटला वेगळा आहे. तिथे असे वाटले की, जणू काही एकाच जातीच्या लोकांना भ्रष्ट म्हणून दाखवले जात आहे. या चित्रपटाची कथा काल्पनिक आहे. त्याला इतका विरोध करणे योग्य नाही.”

याचिकाकर्त्याने चित्रपटाच्या शीर्षकावर आक्षेप घेतला होता आणि चिंता व्यक्त केली होती की त्यात एका जातीचे नकारात्मक प्रकाशात चित्रण करण्यात आले आहे. तथापि, न्यायालयाने असे म्हटले की, केवळ संशयाच्या आधारे चित्रपटाचे शीर्षक असंवैधानिक घोषित करता येणार नाही. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावत म्हटले की, “आम्ही रेकॉर्डवरील सामग्री तपासली आहे. चित्रपटाचे शीर्षक यादव समुदायाचे नकारात्मक किंवा चुकीचे चित्रण झाले नाही. किंवा कोणत्याही पद्धतीने समाजाचा अपमान करते असे आम्हाला वाटत नाही.”

याचिकाकर्ता अवधेश यादव यांचे वकील यांनी असा युक्तिवाद केला की हा चित्रपट २७ फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित होणार आहे. जर त्यांना काही आक्षेपार्ह वाटले तर न्यायालयाने त्यांना पुन्हा न्यायालयात जाण्याची परवानगी द्यावी. न्यायाधीशांनी उत्तर दिले की, “या चित्रपटातील कथा काल्पनिक आहे. त्याबद्दल इतका निषेध करणे योग्य नाही.”

