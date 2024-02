दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करा, सर्वोच्च न्यायालयाचे अजित पवार गटाला आदेश

अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटालाच खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून मान्यता दिली. निवडणूक आयोगाच्या या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. यावेळी पुढील आदेशापर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना मिळालेले ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार’ हे नाव कायम राहणार असल्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. शिवाय निवडणुक आयोगाने दिलेले तात्पुरते नाव निवडणुकीपर्यंत कायम ठेवा, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. तसेच यावर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Supreme Court issues notice on a plea filed by veteran leader Sharad Pawar of NCP against the order of Election Commission of India (ECI) officially recognising Ajit Pawar faction as the ‘real’ Nationalist Congress Party (NCP).

