डोक्यातील घाण तिथं ओकली; ही अश्लीलता नाही तर काय? SC नं रणवीर अलाहाबादियाला खडसावलं

समय रैनाच्या ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ या शोमध्ये वादग्रस्त विधान केल्याप्रकरणी युट्यूबर रणवीर अलाहाबादियावर गुन्हा दाखल झाला आहे. त्याच्याविरोधात अनेक याचिकाही दाखल असून याविरोधात त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मंगळवारी या प्रकरणावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यासमोर यावर सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने रणवीर अलाहाबादियाला चांगलेच खडसावले. न्यायालयाने त्याला अटकेपासून संरक्षण दिले असले तरी पासपोर्ट जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे त्याला देश सोडून जाता येणार नाही.

समाजाचे काही नियम आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली या नियमांना पायदळी तुडवण्याचा परवाना मिळालेला नाही, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने रणवीर अलाहाबादियाला खडसावले. समाजाने काही नियम बनवले असून त्याचा सन्मान केला पाहिजे. पण डोक्यातील घाण आहे आणि ती त्या कार्यक्रमामध्ये ओकण्यात आली. ही अश्लीलता नाही तर काय आहे? अशा व्यक्तीचा खटला तरी का ऐकावा? तुमच्याविरोधातील एफआयआर रद्द किंवा क्लब का करावे? असा सवालही न्यायालयाने केला.

Supreme Court gives interim protection from arrest to YouTuber Ranveer Allahabadia, raps him for his comments

Read @ANI Story | https://t.co/LMFi3355Xg#RanveerAllahabadia #youtube #SupremeCourt pic.twitter.com/HQfzPn7aK5

— ANI Digital (@ani_digital) February 18, 2025