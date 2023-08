सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा, नबाव मलिक यांना जामीन मंजूर

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री नवाब मलिक यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जामीन मंजूर झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) वैद्यकीय कारणास्तव मलिक (Nawab Malik) यांना दोन महिन्यांचा जामीन मंजूर केला आहे. वैद्यकीय आधारावर जामीन देण्यास ईडीनेही हरकत घेतली नाही.

नवाब मलिक हे फेब्रुवारी 2022 पासून तुरुंगात आहेत. याआधी उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयीन कोठडीत असलेले मलिक सध्या एका खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत.

#BREAKING Supreme Court grants bail to former Maharashtra Minister Nawab Malik on medical grounds in money laundering case for two months.

ED did not object to grant of bail on medical grounds. Malik has been behind bars since his arrest in February 2022.#SupremeCourt pic.twitter.com/FldDhaxO84

— Live Law (@LiveLawIndia) August 11, 2023