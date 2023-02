सत्तासंघर्षाचे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याबाबत आजही निर्णय नाही

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे व्हावी याबाबतचा निर्णय शुक्रवारी देखील होऊ शकला नाही. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी गुरुवारी पूर्ण झाली होती. सलग तीन दिवस चाललेल्या सुनावणीदरम्यान शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि शिंदे गटाच्या वकिलांनी प्रामुख्याने नबाम राबिया प्रकरण, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, आमदारांची अपात्रता या मुद्दय़ांवर जोरदार युक्तिवाद केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान म्हटले की सदर प्रकरण हे नबाम रेबिया प्रकरणाच्या पात्रतेवर 7 न्यायमुर्तींच्या खंडपीठापुढे पाठवावे अथवा नाही याचा निर्णय खटला पुढे सरकेल तसा घेतला जाईल,हा खटला मेरीटच्या आधारे होईल आणि या खटल्याची पुढची सुनावणी ही 21 फेब्रुवारी रोजी होईल.

#BREAKING Supreme Court holds that issue whether Nabam Rebia judgment be referred to larger bench of 7 judges or not can only be decided along with hearing merits of the #MaharashtraPolitics case and thus hearing now on Merits will be on Feb 21, 2023#SupremeCourtOfIndia pic.twitter.com/S16xqu55T5

— Bar & Bench (@barandbench) February 17, 2023