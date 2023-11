आमदार, खासदारांविरोधातील प्रकरणे लवकर निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केल्या गाईडलाईन्स

आमदार (MLA) आणि खासदारांविरोधातील (MP) फौजदारी खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गाईडलाईन्स जारी केल्या असून उच्च न्यायालयाला त्यावर देखरेख ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी स्वत:हून दखल घ्यावी आणि अशा प्रकरणांची सुनावणी करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी खासदार आणि आमदारांविरोधातील फौजदारी प्रकरणांची जलदगतीने सुनावणी व्हावी अशी मागणी याचिकेद्वारे केली होती. या याचिकेवर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड (Chief Justice Of India DY Chandrachud) यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.

विशेष न्यायालयातील प्रत्येक प्रकरणांवर आम्ही लक्ष ठेऊ शकत नाही. त्यामुळे जिल्हा न्यायाधीशांनी विशेष न्यायालयाच्या खटल्यांवर लक्ष ठेवावे. उच्च न्यायालयाने अशा खटल्यांचा ट्रायल रिपोर्ट वेळोवेळी मागवावा. तसेच खासदार आणि आमदारांच्या खटल्यांसाठी आणखी विशेष न्यायालये असावी, फाशीच्या शिक्षेचा सामना करणाऱ्या खासदार किंवा आमदारांच्या प्रकरणांना प्राधान्य द्यावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

प्रत्येक राज्यासाठी गाईडलान्स बनवणे शक्य नाही. कारण प्रत्येक राज्यातील परिस्थिती वेगवेगळी असते. त्यामुळे अशा खटल्यांचे निरीक्षण करण्याचे काम आम्ही उच्च न्यायालयावर सोडतो, असे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले.

