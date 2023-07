Rahul Gandhi defamation case – सर्वोच्च न्यायालयाची गुजरात सरकार आणि मोदींना नोटीस

मोदी आडनावावरून केलेल्या शेरेबाजीमुळे दोषी ठरवण्यात आलेल्या राहुल गांधींनी (Rahul Gandhi) सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकार (Supreme Court) आणि भारतीय जनता पक्षाचे आमदार पूर्णेश मोदी (Gujarat BJP MLA Purnesh Modi) यांना नोटीस धाडली आहे. या नोटिशीला 10 दिवसांमध्ये उत्तर देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता 4 ऑगस्ट रोजी पार पडणार आहे.

Supreme Court also issues notice to complainant & Gujarat BJP MLA Purnesh Modi on Rahul Gandhi’s plea and posts the matter for hearing on stay of his conviction on August 4.

