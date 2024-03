सर्वोच्च न्यायालयाचा SBI ला दणका, निवडणूक रोख्यांचा तपशील 24 तासांत जाहीर करण्याचे निर्देश

राजकीय पक्षांनी वटवलेल्या प्रत्येक निवडणूक रोख्यांचा तपशील जाहीर करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदत वाढवून मिळावी अशी मागणी करणाऱ्या स्टेट बँक इंडियाला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाची याचिका फेटाळून लावत 24 तासांमध्ये निवडणूक रोख्यांचा तपशील देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी निवडणूक रोख्यांना बेकायदा ठरवणा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर वटवलेल्या रोख्यांचा तपशील 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 30 जून पर्यंतची मुदत वाढ मागितली होती. एसबीआयच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयची याचिका फेटाळून लावत 12 मार्चचे कामकाज संपेपर्यंत निवडणूक रोख्यांचा तपशील देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशआंच्या खंडपीठाने निवडणूक रोख्यांचा तपशील 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगापुढे सादर करण्याच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल एसबीआयची कानउघडनी केली. आमचा निकाल स्पष्ट होता आणि तुम्ही अशा प्रकारे मुदतवाढ मागणे ही गंभीर बाब आहे, असे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी एसबीआयला सुनावले. तसेच गेल्या 26 दिवसात यावर तुमच्याकडून कोणती पावले उचलण्यात आली? असा सवाल करत तुमच्या याचिकेतही याचा उल्लेख नसल्याने सर्वोच्च न्यालायलाने निदर्शनास आणून दिले.

यावर एसबीआयची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी, ही वेळखाऊ प्रक्रिया असल्याचे म्हटले. तसेच देणगीदारांची माहिती गुप्त ठेवण्यासाठी ती सीलबंद कव्हरमध्ये ठेवण्यात आल्याचे म्हटले. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी संताप व्यक्त करत, तुम्ही आमच्या निर्णयाचे पाल का करत नाही? असा सवाल केला. तसेच न्यायमूर्ती खन्ना यांनीही रागाने सर्व तपशीस सीलबंद कव्हरमध्ये आहेत आणि तुम्हाला फक्त सीलबंद कव्हर उघडून तपशील द्यायचा आहे, असे म्हटले.

एसबीआयने मागितलेली मुदत

12 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 या कालखंडात 22 हजार 217 निवडणूक रोखे वितरित करण्यात आले आहेत. वटवण्यात आलेले रोखे अधिकृत शाखांकडून मुंबईतील मुख्य शाखेकडे सील बंद पाकिटांमधून जमा करण्यात आले आहेत. मात्र, जारी केलेल्या रोख्यांचा तपशील आणि वटवल्या गेलेल्या रोख्यांचा तपशील ही माहिती दोन स्वतंत्र माहिती कोषात ठेवण्यात आली आहे. यामुळे एकूण 44 हजार 434 माहिती संच तपासून त्यांचा मेळ घालावा लागणार आहे. ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ असल्यामुळे मुदत वाढवून मिळावी, अशी याचिका बँकेने केली होती.

