निवडणूक रोख्यांची माहिती अपुरी, कुठल्या पक्षाला किती निधी दिला हे स्पष्ट करा; सुप्रीम कोर्टाने SBI ला फटकारले

इलेक्टोरॉल बॉण्ड अर्थात निवडणूक रोख्यांबाबत माहिती देताना चलाखी करणाऱ्या ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ला (एसबीआय) सुप्रीम कोर्टाने फटकारले आहे. एसबीआयने निवडणूक रोख्यांची यादी जमा केली, मात्र कोणत्या पक्षाला किती निधी दिला हे स्पष्ट केलेले नाही. यामुळे सुप्रीमने नाराजी व्यक्त करत एसबीआयला नोटीस बजावली असून निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणत्या पक्षाला किती निधी मिळाला हे सोमवारपर्यंत जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर एसबीआयने निवडणूक रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाकडे जमा केली. त्यानंतर गुरुवारी याची यादी निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली. एसबीआयने निवडणूक रोख्यांची खरेदी कोणी केली आणि कोणत्या पक्षाला किती रक्कम मिळाली याची माहिती मिळाली. मात्र याद्वारे निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्यांनी कोणत्या पक्षाला किती निधी हे स्पष्ट झाले नाही.

एसबीआयने निवडणूक रोख्यांची अपुरी माहिती जाहीर केल्याची दखल सुप्रीम कोर्टाने घेतली असून सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने बँकेला चूक सुधारण्यासाठी नोटीस बजावली आणि सोमवारपर्यंत विस्तृत माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले. यावर पुढील सुनावणी 18 मार्च रोजी पार पडणार आहे.

The Supreme Court on Friday (March 15) categorically stated that the State Bank of India (SBI) has to disclose electoral bonds numbers as well, in addition to the details it has already disclosed regarding the purchase and redemption of the bonds.

