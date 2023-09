सनातन धर्मावरील टिप्पणीची सुप्रीम कोर्टाकडून दखल, तामिळनाडू सरकारसह स्टॅलिन यांना पाठवली नोटीस

सनातन धर्मावर केलेल्या वादग्रस्त टिप्पण्यांची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. शुक्रवारी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने द्रमुकचे नेते आणि तामिळनाडू सरकारमधील मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन, द्रमुक नेते ए. राजा यांच्यासह अन्य 14 जणांना नोटीस पाठवली असून उत्तर मागवले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उदयनिधी यांच्या विधानाला ‘हेट स्पीच’ मानण्यास नकार दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्टॅलिन यांच्यासह तामिळनाडू सरकार, खासदार ए. राजा, खासदार थिरूमावलवन, खासदार सू व्यंकटेशन, तामिळनाडूचे डीजीपी, ग्रेटर चेन्नई पोलीस कमिशनर, केंद्रीय गृहमंत्रालय, हिंदू धर्म आणि धर्मादाय बंदोबस्त विभफागाचे मंत्री पीके सेकर बाबू, तामिळनाडू राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष पीटर अल्फोन्स, केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि इतरांना नोटीस बजावली असून त्यांचे उत्तर मागवले आहे.

Supreme Court also issues notice to MP A Raja, MP Thirumavalavan, MP Su Venkatesan, Tamil Nadu DGP, Greater Chennai Police Commissioner, Union Home Ministry, Minister for Hindu Religious & Charitable Endowment Department PK Sekar Babu, Chairman of Tamil Nadu State Minorities…

— ANI (@ANI) September 22, 2023