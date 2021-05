मुंबईकडून काहीतरी शिका! कोरोनासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला न्यायालयाने झापडले

ऑक्सिजन संकट दूर करण्यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला काही आदेश दिले होते. या आदेशांविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. बुधवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारची खरडपट्टी काढली. “न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करणे हे केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. चुकार अधिकाऱ्यांना जेलमध्ये धाडा किंवा मग न्यायालयाचा अवमान केल्याचे परिणाम भोगायला तयार राहा. मात्र असं केल्याने ऑक्सिजन मिळणार नाही. काम केलं तरच ऑक्सिजन मिळू शकेल” असं न्यायालयाने म्हटले आहे. हे ताशेरे ओढत असतानाच न्यायालयाने मुंबई महापालिकेने केलेल्या कामाचे कौतुक करत त्यांची पाठ थोपटली.

Supreme Court praises @mybmc for its work containing the virus & bringing down positivity rate.Asked Delhi govt. follow BMC model to control situation with #Covid #Maharashtra #Mumbai pic.twitter.com/Fyyy0bK9aY

— Urmila Matondkar (@UrmilaMatondkar) May 5, 2021