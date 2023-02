मनीष सिसोदीया यांची अटकेविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी आज त्यांच्या अटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांची ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली असून त्यांना उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यास सांगितले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ही याचिका फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर आता आम आदमी पार्टीने सिसोदीया यांच्या अटकेविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे ठरवले आहे.

AAP to go to Delhi HC pertaining to Delhi Dy CM Manish Sisodia’s arrest by CBI: AAP

Earlier, SC refused to entertain Delhi Dy CM Manish Sisodia’s plea against his arrest by CBI & suggested him to move High Court. https://t.co/IyRQtI7bnM

— ANI (@ANI) February 28, 2023