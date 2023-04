मालमत्ता कुणाला द्यायची हे सांगणारे तुम्ही कोण? मिंधे गटासाठी याचिका करणाऱ्या वकिलाला न्यायालयाने झापडले

शिवसेना पक्षाची सगळी मालमत्ता मिंधे गटाला द्यावी अशी याचिका एका वकिलाने सुप्रीमकोर्टात केली होती. ही याचिका न्यायालयाने कचऱ्याच्या टोपलीत भिरकावलीच शिवाय वकिलांनाही चांगलाच दणका दिला. मालमत्ता कुणाला द्यायची हे सांगणारे तुम्ही कोण असा सवाल करत न्यायालयाने वकिलांना झापडून काढले.

Shiv Sena: SC rejects plea seeking transfer of all party assets with Uddhav Thackeray faction to group led by CM Eknath Shinde

— Press Trust of India (@PTI_News) April 28, 2023