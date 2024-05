…तर ईडी पीएमएलए कायद्यांतर्गत आरोपीला अटक करू शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

निवडणुकांच्या तोंडावर केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधकांना जेरीस आणण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत असल्याचा आरोप सातत्याने केला जातो. ईडी, सीबीआय, आयटी या तपास संस्थांच्या मदतीने सरकार विरोधकांना संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोपही विरोधक वारंवार करतात. एकतर्फी होणाऱ्या ईडीच्या कारवाईवर अनेकदा सवालही उपस्थित केले जातात. ईडीचा वापर करून विरोधी पक्षाचे नेते, पक्ष फोडायचे असे आरोपही होत असतानाच आता ईडीच्या कारवाईबाबत थेट सर्वोच्च न्यायालयानेही महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे.

मनी लॉण्डरिंग प्रकरणामध्ये दाखल केलेला खटला विशेष न्यायालयामध्ये प्रलंबित असेल किंवा त्यावर सुनावणी सुरू असेल तर त्या प्रकरणातील आरोपीला ईडी पीएमएलए कायद्यांतर्गत अटक करू शकत नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. जर ईडीला आरोपीला ताब्यात घ्यायचे असेल तर आधी त्यासाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज करावा लागेल. या अर्जावर समाधानी झाल्यानंतर आणि खटल्यासाठी कोठडी आवश्यक असल्यास न्यायालय परवानगी देऊ शकेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

In a significant judgment, the Supreme Court on Thursday (May 16) held that the Enforcement Directorate (ED) and its officers cannot arrest an accused exercising powers under Section 19 of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) after the Special Court has taken cognizance… pic.twitter.com/N3gH9qXjIQ

