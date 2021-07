खासदार, आमदारांचे सभागृहातील गैरवर्तन खपवून घेतले जाणार नाही – सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी खासदार आणि आमदार यांचे सभागृहातील गैरवर्तनाबाबत चिंता व्यक्त केली. असे वर्तन अयोग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा गैरवर्तनाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. गैरवर्तनाची गांभीर्याने दखल घेत अशा लोकप्रतिनिधीविरोधात कठोर कारवाई करण्याची गरजही न्यायालयाने व्यक्त केली. लोकप्रतिनिधींचे असे वर्तन खपवून घेतले जाणार नाही, त्याविरोधात कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सभागृहाचे नियम पाळणे गरजेचे असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

Supreme Court today expressed concern over MPs & MLAs not properly maintaining the decorum of Houses and observed that a strong message needs to be sent out and that such behaviour could not be tolerated

विविध राज्यातील विधानसभेसह संसदेतही लोकप्रतिनिधीकडून गोंधळ घातला जातो. गैरवर्तन करण्यात येते. अशा घटनांमध्ये वाढ झालेली दिसत आहे. या घटना चिंता वाढवणाऱ्या असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. खासदार, आमदारांनी सभागृहाचे भान ठेवत सभागृहाचे नियम पाळत संयमित वर्तन ठेवणे गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

केरळमधील डाव्या पक्षांच्या आमदारांनी 2015 मध्ये विधानसभेत झालेल्या गोंधळाशी संबंधित खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम.आर. शाह यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की, जे लोकप्रिनिधी माईक फेकतात, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करतात, विनाकारण सभागृहात गोंधळ घालतात, सभागृहाचे नियम पाळ नाहीत त्यांच्याविरूद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, अशा वर्तनाबाबत कठोर भूमिका घ्यावी लागेल. असे वर्तन अयोग्य आहे. सभागृहात असलेले खासदार, आमदार लोकप्रतिनिधी असतात. त्याचे असे वर्तन अयोग्य आहे. त्यांच्या वर्तनाची दखल देशभरात घेतली जाते. त्यांच्या अशा वागण्याने जनतेत चुकीचा संदेश जात असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधींनी सभागृहातील शिष्टाचार पाळण्याची गरज आहे.