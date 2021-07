खासदार, आमदारांचे सभागृहातील गैरवर्तन अयोग्य; सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी खासदार आणि आमदार यांचे सभागृहातील गैरवर्तन अयोग्य असल्याचे सांगत त्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच लोकप्रतिनिधींना गैरवर्तनाबाबत फटकारले. विविध राज्यातील विधानसभेसह संसदेतही लोकप्रतिनिधीकडून गोंधळ घातला जातो. गैरवर्तन करण्यात येते. अशा घटनांमध्ये वाढ झालेली दिसत आहे. अशा घटना अयोग्य असून अस्वीकार्ह आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Supreme Court today expressed concern over MPs & MLAs not properly maintaining the decorum of Houses and observed that a strong message needs to be sent out and that such behaviour could not be tolerated

