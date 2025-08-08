एका दुर्घटनेवरून एअर इंडियाला बदनाम करू नका; सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्याला सुनावले

सामना ऑनलाईन
|

अहमदाबादची विमान दुर्घटना व त्यापाठोपाठ विमानांमध्ये वारंवार होणाऱ्या तांत्रिक बिघाडाच्या पार्श्वभूमीवर जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फैलावर घेतले. अहमदाबादच्या एका दुर्घटनेवरुन एअर इंडियाला बदनाम करू नका, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सुनावले. अहमदाबादची दुर्घटना घडल्यापासून प्रत्येकजण एअर इंडियाविरोधात खटला दाखल करु इच्छित आहे. जर प्रश्न सुरक्षा नियमांचा असेल, तर इतर विमान कंपन्यांनाही प्रतिवादी का बनवले नाही? केवळ एअर इंडियाला टार्गेट का केले जातेय, असे सवाल न्यायालयाने केले.

एअर इंडिया विमान दुर्घटनेमुळे विमानांच्या देखभाल आणि सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्या याचिकेची दखल घेताना न्यायमूर्ती सुर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला फैलावर घेतले. याचिकेत एअर इंडियावर निष्काळजीपणाचा दावा करण्यात आला होता आणि सुरक्षा नियमांतील गंभीर त्रुटींकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. मात्र केवळ एअर इंडियाच्या सुरक्षा नियमांतील कमतरतेकडे बोट दाखवण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.

अहमदाबादमधील अपघात अतिशय दुर्दैवी होता. परंतु याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही एअर इंडियाला बदनाम कराल. जर तुम्हाला नियामक यंत्रणा हवी असेल तर ती फक्त एअर इंडियासाठीच नाही तर सर्व एअरलाइन्ससाठी असावी. अपघातामुळे संपूर्ण एअरलाइनची बदनामी होत आहे. प्रत्येकजण त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करू इच्छितो. इतर एअरलाइन्सविरुद्ध का नाही? असा सवाल करत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला धारेवर धरले. जर तुमची कोणत्याही एअरलाइन किंवा फ्लाइटविरुद्ध वैयक्तिक तक्रार असेल तर ग्राहक मंचात तक्रार करा, असा सल्ला न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

धनंजय मुंडे आणि पंकजा मुंडे या कुटुंबाचं राजकारण आता संपलं; अजित पवारांच्या वक्तव्यांवरून अंजली दमानियांचा मोठा दावा

‘चिप मिनिस्टर’ देवेंद्र फडणवीस निवडणूक आयोगाचे दलाल की वकील? हर्षवर्धन सपकाळ यांची जोरदार टीका

निवडणूक आयोगाचाच निष्पक्ष:निवडणूकांमध्ये खरा अडथळा; सीसीटीव्ही फुटेज व डेटा का लपवला? प्रश्न विचारत आदित्य ठाकरे यांची टीका

हिंदुस्थानच्या गोलंदाजानंतर आता पाकिस्तानच्या फलंदाजावर बलात्काराचा आरोप

ठाण्यात समस्याच समस्या, माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी वाचला पाढा

Himachal Pradesh Accident – चंबामध्ये कार दरीत कोसळली, सहा जणांचा मृत्यू

‘राम तेरी गंगा मैली’ मध्ये प्रेक्षकांना भूरळ पाडणारा निसर्ग कोपला! गजबजलेल्या धरालीत स्मशान शांतता 

झारखंडमध्येच्या चाईबासामध्ये नक्षलवाद्यांकडून आयईडी स्फोट, कोब्रा बटालियनचे दोन जवान जखमी

बिहारमध्ये SIR साठी आणखी दोन वर्ष द्या, पश्चिम बंगाल सरकारची निवडणूक आयोगाकडे मागणी