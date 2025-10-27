भटक्या कुत्र्यांबाबत सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी

सामना ऑनलाईन
|

भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै महिन्यात दिलेल्या निर्णयावर देशभरात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. नंतर न्यायालयाने ऑगस्ट महिन्यात आधीच्या निर्णयात सुधारणा केली. भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये ठेवता येणार नाही, नसबंदी हाच एकमेव उपाय आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर सोमवार, 27 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. सुनावणीमध्ये राजधानी दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दा पेंद्रस्थानी असला तरी त्या प्रकरणात न्यायालय इतर राज्यांबाबतही महत्त्वपूर्ण भूमिका घेऊ शकते. त्यामुळे न्यायालयाच्या भूमिकेकडे देशभरातील प्राणीप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.

सर्वोच्च न्यायालय 27 ऑक्टोबर रोजी भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित ‘सुमोटो’ याचिकेवर सुनावणी घेणार आहे. न्यायालयाने 22 ऑगस्ट रोजी भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणाची व्याप्ती राजधानी दिल्लीच्या हद्दीबाहेर वाढवली होती. या प्रकरणात सर्व राज्ये आणि पेंद्रशासित प्रदेशांना पक्षकार बनवण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर अपलोड केलेल्या सूचीनुसार, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांचे विशेष खंडपीठ भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणाची सुनावणी घेणार आहे. ‘सुमोटो’ याचिकेसह चार स्वतंत्र याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पत्नीने देखभालीसाठी मागितली पतीची पेन्शन; हायकोर्टाने रोखली 20 टक्के रक्कम, निवृत्तीआधीच पतीला बसला फटका

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारांची घोषणा डॉ. जयंत नारळीकर यांना मरणोत्तर ‘विज्ञान रत्न’

भटक्या कुत्र्यांबाबत सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी

पतीला चारचौघात ‘दारुडा’ म्हणणे हा मानसिक छळच; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा, महिलेपासून घटस्फोट मंजूर

वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यानात येणार अ‍ॅनाकोंडा, ‘सर्पालया’त पाहता येणार देशी-विदेशी साप

मुंबईत पावसाची बॅटिंग सुरूच; शहर परिसरासह उपनगरांना ‘जोर’धारांनी झोडपले, कुलाब्यात 14.6 मिमी, तर सांताक्रुझमध्ये 6.6 मिमी पाऊस

भाजपने मोदींसाठी बनवली फिल्टर पाण्याची नकली यमुना; बिहारी जनतेच्या भावनेशी खेळ… मते मिळवण्यासाठी मोठा फर्जीवाडा

देशव्यापी एसआयआरच्या घोषणेची शक्यता, निवडणूक आयोगाची आज पत्रकार परिषद

पाकिस्तानकडून दहशतवाद्यांच्या यादीत सलमान