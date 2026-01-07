एकदा आरक्षणाचा लाभ घेतल्यानंतर पुन्हा खुल्या श्रेणीच्या जागेवर दावा करू शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या पात्रतेबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. राखीव जागेसाठी अर्ज केल्यानंतर आणि त्याचा लाभ घेतल्यानंतर, उमेदवार पुन्हा खुल्या श्रेणीच्या जागेवर दावा करू शकत नाही. त्यांचा दावा राखीव जागेवर राहील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, अंतिम परीक्षेच्या निकालांच्या गुणवत्ता यादीत चांगला क्रमांक मिळवण्याच्या आधारावर उमेदवार खुल्या श्रेणीच्या जागेवर दावा करू शकत नाही.
देशातील मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जातींसाठी आरक्षण धोरण आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये उपलब्ध असलेल्या सवलतींबाबत, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरक्षित श्रेणीतील उमेदवार जो पूर्वपरीक्षेत (प्रीलिम्स) आरक्षण धोरणांतर्गत सवलतींचा लाभ घेतो त्याला त्याच अटींमध्ये राहावे लागेल. उमेदवार अंतिम परीक्षेच्या निकालांमध्ये चांगल्या रँकच्या आधारे अनारक्षित (खुल्या श्रेणीतील) जागेवर दावा करू शकत नाही.
न्यायाधीश जेके माहेश्वरी आणि विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारची याचिका स्वीकारली आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराला अनारक्षित श्रेणीत नियुक्ती देण्याची परवानगी दिली होती. अंतिम परीक्षेच्या निकालांच्या गुणवत्ता यादीत त्याने सामान्य श्रेणीच्या उमेदवारापेक्षा चांगला क्रमांक मिळवला होता.
राखीव श्रेणीचे उमेदवार जी. किरण यांना अंतिम गुणवत्ता यादीत १९ वे स्थान मिळाले होते, तर अँटनी यांना ३७ वे स्थान मिळाले होते. तथापि, केडर वाटपाच्या वेळी, कर्नाटकात फक्त एक सामान्य श्रेणी रिक्त होती आणि अनुसूचित जाती श्रेणीची रिक्त जागा नव्हती. तथापि, किरण यांचा दावा त्यांच्या वरिष्ठ पदामुळे सामान्य श्रेणीतील पदासाठी होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत म्हटले की, जर एखाद्या उमेदवाराने निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर आरक्षण सवलतींचा लाभ घेतला असेल, तर तो अराखीव प्रवर्गासाठी राखीव जागांसाठी पात्र ठरू शकत नाही.
अर्जदाराने प्राथमिक परीक्षेत आरक्षणाचा लाभ घेतल्यामुळे अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराला भारतीय वन सेवेच्या (IFS) अनारखी संवर्गात नियुक्त करण्याच्या विनंतीवर विचार करण्यास खंडपीठाने नकार दिला. राखीव प्रवर्गातील उमेदवाराने एकदा आरक्षणाचा लाभ घेतल्यावर, त्यांना सामान्य श्रेणीतील रिक्त पदांवर/जागांवर नियुक्त करता येत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.