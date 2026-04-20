मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाचा संबंध काय? हे विधेयक 2023 ला एकमताने मंजूर झाले, मग…", सुप्रिया सुळेंचा मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा

मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाचा संबंध काय? नारी शक्ती वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) 20 सप्टेंबर 2023 ला लोकसभेमध्ये एकमताने मंजूर झाले. 21 सप्टेंबरला राज्यसभेत मंजूर झाले. 28 सप्टेंबर 2023 ला राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली आणि त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. हे विधेयक मंजूर होऊन अडीच वर्षे झाली, तरी मोदी सरकारने त्याची अंमलबजावणी का केली नाही? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेत विरोधकांवर आगपाखड केली. विरोधक महिला विरोधी असल्याची टीका त्यांनी केली. यानंतर तत्काळ सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषद घेत मुख्यमंत्र्यांच्या आरोपांना सडेतोड उत्तर दिले. मुख्यमंत्री म्हणतात विरोधक महिला विरोधी आहेत, पण या देशात पहिल्यांदा महिलांना आरक्षण देणारा राज्य महाराष्ट्र असून तेव्हा शरद पवार मुख्यमंत्री होते, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

नारी शक्ती वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) 20 सप्टेंबर 2023 ला लोकसभेत आणि 21 सप्टेंबर 2023 ला राज्यसभेत एकमताने मंजूर झाले. त्यानंतर 28 सप्टेंबर 2023 रोजी राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली आणि त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. याची अंमलबजावणी 2023 च्या लोकसभा निवडणुकीत होणे अपेक्षित होते. आजही आम्ही विनंती करतोय की, याची तत्काळ अंमलबजावणी करा आणि 543 लोकसभा जागांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण द्या, असेही त्या म्हणाल्या.

2023 मध्ये हे बील पास झाले आणि आपण आता 2026 मध्ये आहोत. अडीच वर्षे झाली हे बील पास करून, मग याची अंमलबजावणी मोदी सरकारने का केली नाही? त्यानंतर एवढ्या निवडणुका झाल्या आणि मंजूर झालेल्या बिलावर परत कसली चर्चा करताय? मुळात हे महिला आरक्षणाचे बील नव्हते, तर मतदारसंघ पुनर्रचना बील होते. महिला आरक्षणाबाबत आम्ही तीन वर्षांपूर्वीच घटनेत एकमताने सुधारणा केली होती, त्यामुळे आता हा विषय कुठे येतो? असा सवालही सुप्रिया सुळे यांनी केला.

चार राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका सुरू असताना तातडीने सर्व कामे सोडून हे विशेष अधिवेशन घेण्यात आले. पेट्रोल, डिझेल, गॅस सिलिंडरचे भाव वाढले म्हणून आम्ही आंदोलन केले तर सभापती सांगतात कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे. हाच प्रश्न मलाही केंद्र सरकारला विचारायचा असून तीन दिवस लोकसभा, राज्यसभा चालली. कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करायची काय गरज होती? त्या ऐवजी पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट का केली नाही? असा सवालही सुप्रिया सुळे यांनी केला.

