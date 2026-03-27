“उपमुख्यमंत्र्यांच्या अपघाताचा FIR नोंदवण्यासाठी कुटुंबाला संघर्ष करावा लागत असेल, तर…”, सुप्रिया सुळे संसदेत कडाडल्या

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शुक्रवारी लोकसभेत शून्य प्रहरात राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताचा मुद्दा अत्यंत आक्रमक आणि भावूकपणे उपस्थित केला. देशाच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या अपघाताचा एफआयआर नोंदवण्यासाठी जर त्यांच्या कुटुंबाला संघर्ष करावा लागत असेल, तर सामान्य माणसाने न्याय कोणाकडे मागायचा?” असा संतप्त सवाल त्यांनी केंद्र सरकारला विचारला.

सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या भाषणात रेल्वेच्या CAG रिपोर्टचा दाखला देत वाढत्या अपघातांवर चिंता व्यक्त केली. 28 जानेवारीला अजित पवार यांच्या विमानाचा बारामतीजवळ अपघात झाला. याची आठवण करून देत सुप्रिया सुळे म्हणाले की, आज माझ्या भावाला जाऊन बरोबर दोन महिने झाले. एखाद्या कुटुंबातला कर्ता पुरुष जातो, तेव्हा त्या कुटुंबावर काय ओढवते हे आम्ही भोगले आहे. सुरक्षितता हा केवळ तांत्रिक मुद्दा नसून तो मानवी आयुष्याशी निगडित आहे.

या प्रकरणात राजकारण आणायचे नसल्याचे स्पष्ट करत सुप्रिया सुळे यांनी एफआयआर नोंदवण्यास होणाऱ्या विलंबावर बोट ठेवले. रोहित पवार यांनी एफआयआरसाठी अनेक राज्यांचे उंबरठे झिजवले. राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या अपघाताची साधी तक्रार नोंदवून घ्यायला एवढी अडचण का येते? अजित पवार हे केवळ माझे भाऊ नव्हते, तर महाराष्ट्राचे लाडके नेते होते. अशा मोठ्या नेत्याच्या अपघाताची सखोल चौकशी व्हायला नको का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

बारामती विमान अपघात प्रकरणी कर्नाटकात एफआयआर दाखल, रोहित पवार यांची माहिती

सुरुवातीला ब्लॅक बॉक्स मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले, नंतर तो खराब झाल्याचे सांगितले. माझी केंद्र सरकारला हात जोडून विनंती आहे की, या प्रकरणाची पारदर्शक आणि कालबद्ध चौकशी व्हावी. मग तो अहमदाबादचा क्रॅश असो, बिपिन रावत यांचा अपघात असो किंवा एअर ॲम्बुलन्सचा, प्रत्येक कुटुंबाला समान न्याय मिळाला पाहिजे, असेही यावेळी सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

अजितदादांच्या निधनानंतर प्रफुल्ल पटेल आणि तटकरे यांना पक्ष ताब्यात घ्यायचा होता, रोहित पवार यांचा गंभीर आरोप

रोहित पवारांकडून आभार

दरम्यान, सुप्रिया सुळे यांच्या या भाषणाचा व्हिडिओ शेअर करत आमदार रोहित पवार यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत. सुप्रियाताईंनी अत्यंत तळमळीने संसदेत हा विषय मांडला. सरकारने आता तरी गांभीर्याने दखल घेऊन अजितदादांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी भावना रोहित पवार यांनी व्यक्त केली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सरकार कोणता खेळ करत आहे, लॉकडाऊनचा विषय कोणी काढला? काँग्रेसचा सवाल

KBC मध्ये 50 लाख जिंकलेल्या महिला तहसीलदाराला भ्रष्टाचार प्रकरणात अटक, पूरग्रस्तांच्या टाळूवरचे लोणी खाल्ल्याचा आरोप

…तर यंदा सिलिंडर बडवू; इंधन टंचाईवरून अखिलेश यादव यांचा भाजपला टोला

मंत्री नरहरी झिरवाळांच्या आक्षेपार्ह व्हिडीओवर मुख्यमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया

देशात घरगुती आणि व्यावसायिक LPG चा साठा किती? सरकारने दिली माहिती

Israel Iran War – युद्धाने हिंदुस्थान रशिया संबंध दृढ होणार; दोन देशात मोठा करार होणार, अमेरिकेला दणका बसणार

गुजरातचा बिहार पॅटर्न, उंदरांनी फस्त केले 2300 किलोचे ड्रग्ज

कॅन आणि ड्रममध्ये डिझेल देण्यास मनाई, शेतकऱ्यांना मोठा फटका; रोहित पवारांची सरकारकडे मध्यम मार्गाची मागणी

महिला दिन गेला, गुढीपाडवाही झाला… लाडक्या बहि‍णींचा फेब्रुवारीचा हप्ता लटकला, खात्यात रक्कम कधी येणार? तारीख आली समोर