वय हा फक्त एक आकडा असतो, सुप्रिया सुळेंचा प्रफुल्ल पटेलांना टोला

शरद पवार यांच्या वयाचा उल्लेख करून त्यांना निवृत्तीचे सल्ले देणाऱ्यांना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी टोला लगावला आहे. खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी केलेल्या एका उल्लेखावर प्रतिक्रिया देताना वय हा फक्त आकडा आहे, असं त्या म्हणाल्या.

हरयाणातील 107 वर्षांच्या महिलेने हैदराबादमधील स्पर्धेत दोन सुवर्णपदकं पटकावली आणि प्रफुल्ल पटेल यांनी त्यांच्या वयाचा संदर्भ देत जाहीर कौतुक केलं. हरयाणाच्या चरखी दादरी जिल्ह्यातील कदमा गावात राहणाऱ्या रामबाई या 107 वर्षांच्या महिलेने हैदराबाद येथे झालेल्या राष्ट्रीय स्पर्धेत दोन सुवर्णपदकं पटकावली. त्यांच्या या कामगिरीचं देशपातळीवर कौतुक होताना दिसत आहे.

I agree with you completely …. Age is only a number 🙏🏽

— Supriya Sule (@supriya_sule) February 11, 2024