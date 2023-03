अब्रुनुकसानीच्या खटल्यात राहुल गांधी यांना 2 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा

अब्रुनुकसानीच्या खटल्यात काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना सूरत सत्र न्यायालयाने 2 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. शिक्षा सुनावल्यानंतर राहुल गांधी यांच्या वकिलांनी त्यांच्या जामिनासाठी अर्ज केला होता. हा अर्ज स्वीकारत न्यायालयाने राहुल गांधी यांना जामीन मंजूर केला आहे. 13 एप्रिल 2019 रोजी राहुल गांधी यांची कर्नाटकातील कोलार इथे एक जाहीर सभा झाली होती. या सभेमध्ये ते म्हणाले होते की, ‘ नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी या सगळ्यांची आडनावे सारखी का आहेत ? सगळ्या चोरांचे आडनाव मोदी असते का ?’ त्यांच्या याच विधानामुळे पूर्णेश मोदी या भाजप आमदाराने राहुल यांच्याविरोधात खटला दाखल केला होता.

चार वर्ष जुन्या प्रकरणामध्ये गुजरातेतील सूरत येथील सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांना गुरुवारी दोषी घोषित केलं होतं. यानंतर लगेच त्यांच्या शिक्षेचीही घोषणा करण्यात आली. न्यायालयाच्या या कारवाईदरम्यान राहुल गांधी हे स्वत: न्यायालयात हजर होते. त्यांच्यासोबत गुजरात काँग्रेसचे इतर मोठे नेतेही हजर होते.

Gujarat court convicts Rahul Gandhi in criminal defamation case for “all thieves have Modi surname” remark; sentence to be pronounced later today#RahulGandhi @RahulGandhi https://t.co/Tc6kBsIlFS

— Bar & Bench (@barandbench) March 23, 2023