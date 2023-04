राहुल गांधींना सत्र न्यायालयाकडून 13 एप्रिलपर्यंत जामीन, पुढील सुनावणी 3 मे रोजी

मानहानीच्या खटल्यातील शिक्षेला आव्हान देण्यासाठी काँग्रेस नेते राहुल गांधी आज सुरत येथील सत्र न्यायालयात पोहोचले होते. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर त्यांना 13 एप्रिलपर्यंत जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 मे रोजी होणार आहे.

Hearing in the case challenging Congress leader Rahul Gandhi’s conviction in a defamation case will next be held on May 3 in Surat Court pic.twitter.com/PPQNr4moxH

— ANI (@ANI) April 3, 2023