बॉलिवूडमधील ‘बाहुबली’ खान कंपनी गप्प का? सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात भाजप नेत्याची उडी

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याच्या आत्महत्या प्रकरणात भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी उडी घेतली आहे. स्वामी यांनी सोशल मीडियावर नवीन मोहीम सुरू केली असून सुशांतला न्याय मिळवून देण्यासाठी त्याच्या चाहत्यांसोबत उभे राहिले आहेत. सुशांत सिंह राजपूत याच्या आत्महत्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. याच दरम्यान त्यांनी बॉलिवूडमधील खान कंपनीवर निशाणा साधला आहे.

सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सोशल मीडियावर ट्विट करून शाहरूख खान, सलमान खान आणि अमीर खान यांच्यावर निशाणा साधला आहे. सुशांत याच्या आत्महत्या प्रकरणी खान कंपनी लने मौन व्रत का धारण केले आहे असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. सध्याच्या घडीला बॉलिवूडचे ‘बाहुबली’ सलमान, शाहरुख आणि अमित सुशांतच्या कथित आत्महत्या प्रकरणी शांत का आहेत? ते काही बोलत का नाही? असा सवाल उपस्थित केला आहे.

Are the three musketeers of Bollywood Salman Khan, Sharukh Khan and Aamir Khan silent on so called suicide of Sushant Rajput ?

तिन्ही खान कंपनीने सुशांत सिंह राजपूत याला श्रद्धांजली वाहिली आहे. मात्र नेपोटीझम आणि घराणेशाही यावरून आता तपास सुरू असल्याने खान कंपनी निशाण्यावर आली आहे.

दरम्यान, स्वामी यांच्या ट्विटवर चाहत्यांनी दणदणीत प्रतिसाद दिला आहे. अनेकांनी आपली मते दिलखुलासपणे व्यक्त केली आहेत.

All of them came to support #sanjaydutt when he went to jail… Nd here #susantsingrajput… One among them has died nd no one even speaks. Shame on whole bollywood gang.#MahaGovtCBIForSSR pic.twitter.com/5hq9xaCPRM

— On_Point (@dpakjack) July 10, 2020