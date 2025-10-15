सुशासन बाबू दुशासन-दुर्योधनाच्या मांडीवर जाऊन बसले, काँग्रेसची नितीश कुमार यांच्यावर टीका

सामना ऑनलाईन
|

सुशासन बाबू दुशासन आणि दुर्योधन यांच्या मांडीवर जाऊन बसले आहेत, अशी टीका काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यावर केली. बिहारमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी ही टीका केली आहे.

यावेळी बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले की, “तिथे नितीश कुमार त्यांच्या (भाजप) पापाचे भागीदार होत आहेत. जेव्हा नितीश कुमार एकटे होते, आमच्यासोबत होते किंवा भाजपासोबत नव्हते, तेव्हा ते जनतेसोबत होते. आता ते भाजपसोबत मोठ्या उद्योगपतींचे भागीदार बनत आहेत. जर ते आमच्यासोबत असते तर अदानींना बिहारच्या शेतकऱ्यांची १,०५० एकर जमीन कधीच मिळाली नसती.”

भाजपवर टीका करत अतुल लोंढे म्हणाले की, “भाजपने गेल्या ११ वर्षात देशातील जनतेची फसवणूक केली आहे. ते साखर कारखाने आणि मखान्याचा उल्लेख करतात, पण वास्तव सर्वांना माहित आहे.” ते म्हणाले, “महाराष्ट्रात तिन्ही पक्षांमध्ये संघर्ष सुरू आहे, ज्यामुळे मोठे उद्योग तिथे स्थलांतरित होत आहेत. राज्यातून रोजगार बाहेर जात आहे.”

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये युद्धविराम, एअरस्ट्राईकमध्ये आतापर्यंत 15 जणांचा मृत्यू

Ranji Trophy 2025-26 – टॉप ऑर्डर ढेपाळली; महाराष्ट्र अडचणीत असताना कर्णधार एकटाच भिडला, ऋतुराजची नादखुळा फलंदाजी

निवडणूक आयोग भाजपची बटीक झालेली आहे, मतदार यादीवरून संजय राऊत यांची टीका

दोन मित्रांमध्ये 1200 रुपयांवरुन झाला वाद, दुसऱ्याने केले भयंकर कृत्य

मुंबई एसटी बँकेत संचालकांमध्ये राडा, मिंधे गट आणि सदावर्तेंच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तुफान हाणामारी

Bihar Election – बिहारला भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारीमुक्त राज्य व्हायचंय, तेजस्वी यादव यांनी राघोपूरमधून उमेदवारी अर्ज केला दाखल

राज्य व केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या हातात काही नाही, त्यांचा सर्व्हर कुणीतरी दुसराच चालवतो – जयंत पाटील

Photo – सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पुन्हा निवडणूक आयुक्तांना भेटले

मतदार यादीतील घोळ सुधारत नाहीत, तोपर्यंत या निवडणुका होता कामा नये; उद्धव ठाकरे यांची स्पष्ट भूमिका