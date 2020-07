स्वामीनारायण पंथाच्या शाखेचे प्रमुख पुरुषोत्तम प्रियदास यांचे कोरोनाने निधन

स्वामीनारायण पंथाच्या एका शाखेचे प्रमुख पुरुषोत्तम प्रियदासजी महाराज यांचं कोरोनामुळे निधन झालं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराजांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.

अहमदाबाद येथील मणिनगर परिसरात स्वामीनारायण गादी संस्थान आहे. पुरुषोत्तमप्रियदास महाराज हे येथील संस्थानाचे प्रमुख होते. त्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचं निदान झालं होतं. दोन आठवड्यांपासून येथील एका खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. काही काळ त्यांना व्हेंटिलेटरवरही ठेवण्यात आलं होतं. मात्र, गुरुवारी सकाळी त्यांची प्राणज्योत मालवली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराजांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे. एका ट्वीटच्या माध्यमातून आपला शोक प्रकट करताना ते म्हणाले की, आचार्य श्री पुरुषोत्तमप्रियदासजी महाराज अतिशय विद्वान होते. त्यांनी सामाजिक सेवा, शिक्षण आणि महिला सबलीकरणावर भर दिला होता. त्यांचं हे अजोड कार्य नेहमी स्मरणात राहिल. त्यांच्या सोबत अनेकवेळा आलेले भेटीचे प्रसंग मी कधीच विसरणार नाही, अशा भावपूर्ण शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे.

Acharya Shree Purushottampriyadasji Swamishree Maharaj was blessed with immense wisdom. His emphasis on community service, education and women empowerment will always be remembered. I will never forget my many interactions with him. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) July 16, 2020