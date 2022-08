स्विगीवरुन मागवलेल्या शाकाहारी जेवणात मिळाले चिकनचे पीस

सोशल मीडीयावर दरदिवशी फूड डिलिव्हरीसंदर्भातील वेगवेगळ्या घटना व्हायरल होत असतात. अशीच एक विचीत्र घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. तामिळ गीतकार को शेषा यांनी स्विगीवरुन शाकाहारी जेवण मागवले असता त्यांनी चिकनचे तुकडे मिळाले. संतापलेल्या शेषांनी स्विगी कंपनीला याबाबत तक्रार केली आहे.

तामिळ गीतकार को शेषा हे शाकाहारी आहेत. त्यांनी स्विगी या फूड डिलीव्हरी अॅपवरुन शॉप द बाऊल या रेस्टॉरेण्टमधून कॉर्न फ्राईड राईससोबत कोबी मन्चुरिअन मागवले होते. मात्र जेव्हा घरी ऑर्डर आली त्यावेळी जेवणात त्यांना चक्क चिकनचे तुकडे सापडल्याने ते हैराण झाले.

त्याचा फोटो काढून त्यांनी फोटोओळ लिहीसे की गोबी मन्चुरिअन विथ कॉन फ्राईड राईस मध्ये चिकनचे पिस मिळाले. जे मी @tbc_india मधून @Swiggy वर ऑर्डर केले होते. यापेक्षा वाईट गोष्ट अशी की माझ्या धार्मिक भावना दुखावल्याबद्दल स्विगी कस्टमर केअरने मला 70 रुपये भरपाई देऊ केली. फॉलो-अप ट्विटमध्ये, त्यांनी पुढे लिहिले, ‘आयुष्यभर शाकाहारी राहलो, यांचा मला राग येतोय ज्यांनी माझ्या धार्मिक भावना दुखावल्याचा मोबदला पैशांत देऊ केला..

Found pieces of chicken meat in the “Gobi Manchurian with Corn Fried Rice” that i ordered on @Swiggy from the @tbc_india. What’s worse was Swiggy customer care offered me a compensation of Rs. 70 (!!!) for “offending my religious sentiments”. 1/2 pic.twitter.com/4slmyooYWq

— Ko Sesha (@KoSesha) August 17, 2022